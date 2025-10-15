Туристку продали на черном рынке органов

Туристка из Белоруссии, отправившаяся на работу в Таиланд, стала жертвой преступников, торговавших людьми. Как пишет « Вечерняя Москва » со ссылкой на Telegram-канала Mash, девушку вывезли в Мьянму, где после продажи на органы ее тело сожгли.

По информации источника, девушка из Белоруссии прилетела в Бангкок для прохождения собеседования в модельном агентстве. После прибытия ее обманом доставили в Мьянму, где удерживали в трудовом лагере, маскирующем деятельность кол-центра.

Родственники потеряли связь с туристкой 4 октября. Вскоре мошенники потребовали от семьи выкуп в размере 500 тыс. долларов. Позже близким сообщили, что девушка умерла, а тело было кремировано.

Сейчас родные ведут переговоры о возвращении праха на родину.

Представитель консульского отдела посольства РФ в Таиланде Илья Ильин ранее сообщил, что на территории Мьянмы действует сеть нелегальных кол-центров, где удерживают иностранцев. Он отметил, что в подобных схемах уже оказались и граждане России, которых заманивают обещаниями высокооплачиваемой работы.

По данным дипломатической миссии, с начала года удалось освободить из подобных центров четырех россиян.

