Туристов на Бали предупредили о ядовитых медузах и осьминогах у берегов
РИА Новости: у берегов Бали активизировались ядовитые медузы и морские змеи
Природоохранные организации Бали предупредили российских туристов о появлении у берегов острова смертельно опасных морских существ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомств, реальную угрозу представляют вовсе не акулы, а куда менее заметные обитатели — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов.
Экологи отметили, что подобные инциденты остаются редкими, однако настоятельно рекомендовали соблюдать меры предосторожности. По их словам, в прибрежных водах острова встречаются кубомедузы и португальские кораблики, которые считаются одними из самых опасных жалящих организмов в мире.