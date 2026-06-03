Туристов на Бали предупредили о ядовитых медузах и осьминогах у берегов

Природоохранные организации Бали предупредили российских туристов о появлении у берегов острова смертельно опасных морских существ. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей ведомств, реальную угрозу представляют вовсе не акулы, а куда менее заметные обитатели — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов.