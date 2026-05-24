Туристов в 150 раз больше, чем местных: европейцы выходят на протесты против нашествия отдыхающих

Жители популярных европейских стран — Испании, Италии, Греции и других — всё чаще открыто выражают недовольство массовым наплывом отдыхающих. По их словам, переполненные улицы, вездесущий мусор и стремительный рост цен на жилье стали повседневной реальностью, а сильнее всего страдают те, кто живет в столицах и туристических центрах.

Особенно остро проблема ощущается в Париже, Венеции и Барселоне. На греческом острове Закинф в 2023 году число туристов превысило число жителей в 150 раз. В целом по итогам 2024 года Европу посетили более 750 миллионов человек — на 46 миллионов больше, чем годом ранее. Такой колоссальный турпоток создает перегрузку транспорта и коммунальных служб, а также наносит серьезный ущерб историческим районам.

Кроме того, местные жители жалуются, что значительная часть жилья уходит приезжим: краткосрочная аренда через цифровые платформы набирает популярность, и поиск доступного жилья для самих горожан становится всё сложнее.