Туристов вывезут из Израиля в Египет бесплатно: объявлены даты

Министерство туризма Израиля анонсировало специальные трансферы для иностранцев, желающих покинуть страну через границу с Египтом. Проезд будет полностью бесплатным, но необходима предварительная регистрация, пишет progorod59 .

Иностранные туристы, находящиеся в Израиле, смогут бесплатно добраться до пограничного перехода Таба. Соответствующую инициативу представило местное Министерство туризма. Ведомство организовало автобусные трансферы на 4 и 5 марта специально для желающих покинуть страну через сухопутный пункт пропуска на границе с Египтом.

Отправление транспорта запланировано из двух крупнейших городов. В Иерусалиме автобусы будут ждать пассажиров на парковке возле стадиона «Тедди». В Тель-Авиве посадка организуется у станции «Савидор-Центр». Для удобства путешественников и предотвращения скопления людей рейсы распределены в течение дня: предусмотрено несколько отправлений в утренние и дневные часы.

В министерстве подчеркнули, что место в автобусе необходимо бронировать заблаговременно. Для этого требуется заполнить специальную онлайн-форму. Чиновники обратили внимание на то, что анкету следует отправлять только при реальной необходимости, чтобы не создавать искусственный дефицит мест для других туристов. Заявка считается подтвержденной исключительно после внесения всех данных.

Представители ведомства добавили, что график не является окончательным. При возникновении потребности будут анонсированы дополнительные рейсы и новые даты отправлений. Министерство взаимодействует с профильными структурами и декларирует готовность оказывать содействие иностранным гражданам вплоть до момента их безопасного выезда из страны.