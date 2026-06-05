Туристов застали врасплох: проблемы с рейсами грозят сорвать летний отдых

Российским туристам рекомендуют внимательно оценивать риски перед поездками в Турцию на фоне проблем с авиасообщением. Причиной стали массовые отмены рейсов турецкого перевозчика Air Anka, из-за которых тысячи пассажиров столкнулись со срывом отпусков и задержками возвращения в Россию, пишет Царьград .

Отмены рейсов нарушили планы туристов

Сложности возникли сразу в нескольких регионах России. Часть путешественников не смогла отправиться на отдых, а некоторые отдыхающие оказались вынуждены дольше оставаться на турецких курортах из-за отсутствия обратных рейсов.

Туристам предлагали альтернативные маршруты через другие города, перенос поездок на новые даты или замену направления отдыха.

Причиной стал вопрос с разрешением на полеты

По данным отраслевых организаций, проблемы начались после завершения срока действия разрешения Air Anka на выполнение рейсов в Россию. Несмотря на это, продажа туров продолжалась, что впоследствии привело к масштабным изменениям в расписании.

В Росавиации указали на несоответствие таких действий ранее согласованным планам перевозок на летний сезон.

Туроператоры ищут замену перевозчикам

Туроператор Anex Tour сообщил о работе по урегулированию ситуации. Клиентам предлагают возврат денежных средств или перенос поездок. Также ведутся переговоры с другими авиакомпаниями для выполнения обязательств перед пассажирами.

К решению вопроса привлекаются дополнительные перевозчики, которые могут взять на себя часть рейсов.

Проблемы коснулись не только одной авиакомпании

Ранее стало известно о трудностях у еще одного турецкого перевозчика — Tailwind Airlines. Компания также не получила необходимый допуск для выполнения части рейсов в Россию.

На фоне этих событий эксперты рекомендуют туристам внимательно следить за изменениями расписания и уточнять информацию о перелетах перед выездом в аэропорт.

Сезону отдыха серьезных угроз не прогнозируют

Представители туристической отрасли считают ситуацию локальной и ожидают, что основные проблемы будут решены за счет оперативной замены перевозчиков. Однако в отдельных городах, где альтернативных рейсов пока нет, сложности для туристов могут сохраняться.