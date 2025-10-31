Туристы бегут с переполненных пляжей Таиланда на райские Филиппины
АТОР: туристы бегут с переполненных и грязных пляжей Таиланда
Фото: [Фото: istockphoto.com/Chong Kee Siong]
Филиппины рассматриваются как новое направление для зимнего отдыха россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает «Лента.ру».
По данным экспертов, направление постепенно набирает популярность благодаря мягкому климату, чистым пляжам и возможности уединенного отдыха. Туроператоры считают, что по уровню сервиса страна способна конкурировать с Мальдивами.
Стоимость тура на двоих составляет от ₽300 до ₽485 тыс. за 12 ночей. Специалисты предупреждают, что дешевых предложений ждать не стоит из-за большой протяженности перелета и ограниченного числа прямых рейсов.
В АТОР отметили, что пока Филиппины не относятся к массовым направлениям, поэтому отдыхающие могут рассчитывать на спокойную атмосферу. Спрос на туры растет, и интерес россиян к этому направлению продолжает увеличиваться.
Ранее сообщалось, что туристы выбрали юг и автопутешествия на ноябрьские праздники.