Туристы бегут с переполненных пляжей Таиланда на райские Филиппины

Филиппины рассматриваются как новое направление для зимнего отдыха россиян. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), передает « Лента.ру ».

По данным экспертов, направление постепенно набирает популярность благодаря мягкому климату, чистым пляжам и возможности уединенного отдыха. Туроператоры считают, что по уровню сервиса страна способна конкурировать с Мальдивами.

Стоимость тура на двоих составляет от ₽300 до ₽485 тыс. за 12 ночей. Специалисты предупреждают, что дешевых предложений ждать не стоит из-за большой протяженности перелета и ограниченного числа прямых рейсов.

В АТОР отметили, что пока Филиппины не относятся к массовым направлениям, поэтому отдыхающие могут рассчитывать на спокойную атмосферу. Спрос на туры растет, и интерес россиян к этому направлению продолжает увеличиваться.

