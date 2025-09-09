В Светлогорске российские власти зафиксировали необычную активность со стороны немецких туристов, которую окрестили туристической «диверсией». Группа путешественников из Германии разместила на одном из уличных электрощитов наклейку с провокационным текстом.

На видном месте щитка появилась наклейка с надписью на немецком языке: «Здесь мило. Но вы уже бывали в Баден-Вюртемберге?».

Как сообщило ИА Русский Запад, маскировка наклейки выполнена достаточно искусно, чтобы не сразу бросаться в глаза, и многие могут принять ее за часть конструкции. Однако, такие акции — не редкость для туристов из Баден-Вюртемберга, которые регулярно практикуют подобные «диверсии» в разных странах.

Примечательно, что нанесение наклеек является частью официальной программы по привлечению туристов в этот регион, разработанной правительством Баден-Вюртемберга. Таким образом, подобные «акции» носят спланированный и систематический характер.

