Туристы из Ногинска рассказали о своем отдыхе в Турции в условиях лесных пожаров
Фото: [Ferhat Ulu]
Жители Ногинска Валентин и Валентина Дроздовы, которые отдыхают в районе турецкого Измира, не могут покинуть гостиницу из-за неутихающих природных пожаров в Турции, сообщает интернет-издание «Богородские вести».
Глава семьи рассказал, что ситуация с отдыхом «в целом приемлемая», но им приходится проводить время в своем номере. Однако туристы были к этому готовы.
«Прекрасный шанс перезагрузиться, сменить обстановку и просто отдыхать, не думая о проблемах», — отметила Валентина.
По ее словам, на отдыхе они начали играть в шахматы и увеличили уровень своей спортивной подготовкой.
Напомним, что в Турции продолжается борьба с лесными возгораниями, местным пожарным помогают и российские спасатели.