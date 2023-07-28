Туристы из Ногинска рассказали о своем отдыхе в Турции в условиях лесных пожаров

Жители Ногинска Валентин и Валентина Дроздовы, которые отдыхают в районе турецкого Измира, не могут покинуть гостиницу из-за неутихающих природных пожаров в Турции, сообщает интернет-издание «Богородские вести».

Глава семьи рассказал, что ситуация с отдыхом «в целом приемлемая», но им приходится проводить время в своем номере. Однако туристы были к этому готовы.

«Прекрасный шанс перезагрузиться, сменить обстановку и просто отдыхать, не думая о проблемах», — отметила Валентина.

По ее словам, на отдыхе они начали играть в шахматы и увеличили уровень своей спортивной подготовкой.

Напомним, что в Турции продолжается борьба с лесными возгораниями, местным пожарным помогают и российские спасатели.