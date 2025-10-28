Туристы перестали выбирать Дагестан: названа причина

Туристический эксперт Петр Борзых заявил, что интерес россиян к поездкам в Дагестан заметно снизился. Несмотря на богатую природу региона, большинство туристов выбирают другие направления для путешествий по стране, сообщает « АБН24 ».

По словам Борзых, многие россияне по-прежнему считают Дагестан небезопасным, однако реальные визиты в Дербент, Гуниб и Сулакский каньон показывают обратное. Опасности для туристов нет, отмечает эксперт.

Ключевыми проблемами остаются слабая инфраструктура и ограниченные транспортные возможности. Прямые рейсы в регион есть только из Москвы, поездка на поезде занимает много времени, а подобрать жилье вне Махачкалы бывает сложно.

Несмотря на эти трудности, Борзых подчеркнул, что уникальная природа, аутентичная культура и гостеприимство местных жителей делают поездку в Дагестан интересной и безопасной.

