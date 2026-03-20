Туристы массово отказываются от отдыха в Калининграде: названы весомые причины

Калининградская область продолжает бить рекорды по турпотоку: в 2025 году регион посетили 2,5 миллиона человек, а в 2026-м власти прогнозируют прирост еще на 5–7 процентов. Однако настроения среди отельеров и рестораторов далеки от оптимизма. На круглом столе в медиагруппе «Западная пресса» эксперты индустрии сообщили о тревожных тенденциях, пишет КР.RU.

Региональный менеджер компании TravelLine Инна Поканевич рассказала, что загрузка средств размещения в начале года снизилась по сравнению с прошлым сезоном. Участились отмены броней. Одна из причин — транспортная доступность. Железная дорога по-прежнему работает с ограничениями по числу пассажиров, а авиаперелеты дорожают, сопровождаются задержками и переносами рейсов. По словам эксперта, гости нередко сравнивают цены и выбирают зарубежные направления, где дешевле и больше шансов на хорошую погоду.

Сергей Куренков, возглавляющий гостиничное направление в региональном отделении Федерации рестораторов и отельеров России, подтвердил, что климат напрямую влияет на бизнес. Он отметил, что прошлый сезон спасли только август и сентябрь. Сейчас средняя продолжительность проживания туриста составляет 4,5 дня, тогда как для устойчивой работы отрасли необходимо увеличить этот показатель хотя бы до семи.

Среди негативных факторов эксперты назвали новые правила заселения. Введение безвозвратного тарифа, по словам Поканевич, перекладывает риски отмены бронирований на плечи отельеров. Добавляет нагрузки и растущий туристический налог: в этом году его ставка достигла 2 процентов, а в следующем составит 3.

Рестораторы тоже фиксируют тревожные изменения. Елизавета Михайлова поделилась, что постоянные гости, раньше ужинавшие в заведениях каждый вечер, теперь приходят всего пару раз за отдых. Она насчитала 12 закрывшихся точек общепита, из них 7 — в Зеленоградске. По ее мнению, доходы людей снизились, а конкуренция за каждого клиента обостряется.

Максим Ткачев, организатор Фестиваля Балтийской Кухни, признал, что количество гостей уменьшилось, а владельцам приходится жестко оптимизировать расходы. Он добавил, что кадровый голод немного ослаб: теперь можно выбирать среди соискателей, тогда как раньше брали практически любого.

Общее мнение участников круглого стола сводится к тому, что период сверхвысокой доходности 2022–2024 годов завершился. Впереди — борьба за каждого гостя, где простого кормления уже недостаточно.