В Багратионовском районе Калининградской области на месте массового героизма русских воинов туристов встретил опустевший информационный щит. Прибывшие 14 июня 2026 года к полю сражения при Прейсиш-Эйлау вместо информации на стенде у дороги увидели белое пространство, передает портал « Русский Запад ».

Над побелевшим от времени или от стыда щитом виднелся козырек с полустертой надписью «Туристическая информация». Мобильный интернет там работает плохо, поэтому туристам пришлось выяснять все лично, отправившись на поле.

Пешеходная дорожка привела их к кресту, установленному в 2004 году, и к смотровой площадке, вымощенной досками в 2018-м. Между ними сохранился стенд с еще читабельным, но выцветающим и трескающимся текстом. Новые туристы, которые приедут на место битвы русских войск с французами, могут так и не узнать, что это сражение стало самым кровопролитным в Войне четвертой коалиции. 7–8 февраля 1807 года русские потеряли там от 25 до 26 тысяч человек убитыми и ранеными. Первым впечатлением от места их гибели остается большой информационный щит, на котором ничего нет.

Состояние исторического мемориала и прилегающей территории, расположенной между фабрикой «Инфамед К» и поселком Большое Озерное у дороги в Домново, все меньше соответствует его значению.