Туристы отправились на Кубу, несмотря на приближающийся ураган

Несмотря на приближение урагана «Мелисса», российские туристы продолжают запланированные поездки на Кубу. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает NEWS.ru .

Эксперт отметил, что ураган уже нанес ущерб Ямайке, но его последствия для Кубы пока неясны. Туристы рассчитывают, что стихийное бедствие не будет длительным и пройдет менее чем за сутки.

По словам Горина, тревожных сигналов от российских путешественников не поступало. Он рекомендовал следить за официальными уведомлениями местных властей и оставаться на связи с туроператорами.

Ранее сообщалось, что туристы выбрали юг и автопутешествия на ноябрьские праздники.