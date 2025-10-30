Туристы отправились на Кубу, несмотря на приближающийся ураган
Несмотря на приближение урагана «Мелисса», российские туристы продолжают запланированные поездки на Кубу. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, передает NEWS.ru.
Эксперт отметил, что ураган уже нанес ущерб Ямайке, но его последствия для Кубы пока неясны. Туристы рассчитывают, что стихийное бедствие не будет длительным и пройдет менее чем за сутки.
По словам Горина, тревожных сигналов от российских путешественников не поступало. Он рекомендовал следить за официальными уведомлениями местных властей и оставаться на связи с туроператорами.
