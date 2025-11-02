Туристы поделились опытом путешествия в Киргизию и общения с местными

Российская семья провела десятидневный отдых на озере Иссык-Куль в Киргизии. Семья добралась на автомобиле, что оказалось выгоднее самолета: дорога в обе стороны заняла 4,5 дня. На ночлег, питание и бензин было потрачено ₽35 тыс. Об этом сообщает ИА Ель .

Для связи туристы приобрели местную сим-карту, так как роуминг оказался дорогим. Проживание на 10 дней в поселке Бостери стоило ₽25 тыс.

Среди развлечений были катание на яхте, посещение аквапарка и прыжки с парашютом. Вода в озере прохладнее, чем в Черном море, но считается целебной.

Местная кухня произвела впечатление: порции настолько большие, что одной хватало на двоих. Россияне отметили дружелюбие местных жителей и их внимательное отношение к туристам. Особое внимание привлекло гостеприимство и открытость киргизов к русским путешественникам.

