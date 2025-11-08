Туристы пострадали от укусов прозрачных сальпов на Филиппинах

Российские туристы на Филиппинах пострадали от укусов сальпов — прозрачных морских животных. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел с компанией из четырех человек на курорте Моалбоал в провинции Себу. У всех отдыхающих, купавшихся без гидрокостюмов, наблюдались сыпь, чесотка, волдыри и повышение температуры. Симптомы напоминали ветрянку.

Антигистаминные препараты не оказали существенного эффекта. По данным канала, активизация сальпов в Индийском океане связана с прошедшим тайфуном «Калмаэги», который увеличил количество пищи для этих животных. Также отмечается, что сальпы жалят людей на пляжах острова Боракай.

