В Таиланде автобус с туристами сорвался с холма по пути к водопаду

В Таиланде произошла авария с участием экскурсионного автобуса, перевозившего туристов из России. Как сообщает Mash, транспортное средство перевернулось и скатилось с холма по дороге к водопаду Сай Йок Вохит, передает Российская газета.

По предварительным данным, в салоне находились 11 граждан России. Двое из них получили тяжелые травмы и были доставлены в местную больницу, еще двое пострадали средней степени тяжести. Семерым туристам оказали медицинскую помощь на месте и разместили в ближайшем отеле.

Известно, что группа направлялась на популярную экскурсию по маршруту «Река Квай», который включает посещение водопадов и исторических мест в провинции Канчанабури. По информации местных СМИ, автобус мог потерять управление на одном из извилистых участков дороги. Точные причины происшествия устанавливают тайские власти. На месте работают спасатели и сотрудники полиции, проводится проверка технического состояния транспортного средства и допрос водителя.

Посольство России в Таиланде уточняет данные о пострадавших и оказывает содействие в организации медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что школьница оплатила подарки аферистам на 200 тыс. рублей, лишив денег семью.