Туристы потратили в регионах СЗФО более 50 миллиардов рублей за первый квартал 2026 года
«СберАналитика»: туристы оставляют в Карелии более 3 тысяч рублей в сутки
Северо-Западный федеральный округ в первом квартале 2026 года укрепил позиции одного из ключевых направлений внутреннего туризма. По данным «СберАналитики», которые приводит ТАСС, за три месяца россияне совершили в регионы СЗФО 4,8 миллиона поездок, а общие расходы путешественников достигли 50,5 миллиарда рублей.
Главными точками притяжения остаются Санкт-Петербург и Ленинградская область. В число востребованных направлений вошла и Карелия — на нее пришлось 2,9 процента от общего турпотока по округу. При этом средние дневные траты одного туриста в республике превышают три тысячи рублей.