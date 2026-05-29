Туристы потратили в регионах СЗФО более 50 миллиардов рублей за первый квартал 2026 года

Северо-Западный федеральный округ в первом квартале 2026 года укрепил позиции одного из ключевых направлений внутреннего туризма. По данным «СберАналитики», которые приводит ТАСС , за три месяца россияне совершили в регионы СЗФО 4,8 миллиона поездок, а общие расходы путешественников достигли 50,5 миллиарда рублей.

Главными точками притяжения остаются Санкт-Петербург и Ленинградская область. В число востребованных направлений вошла и Карелия — на нее пришлось 2,9 процента от общего турпотока по округу. При этом средние дневные траты одного туриста в республике превышают три тысячи рублей.