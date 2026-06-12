Туристы пожаловались на дорогой отдых и сервис в Сочи

Российские туристы все чаще оставляют критические отзывы о летнем отдыхе в Сочи. Как сообщает « Интересная Россия », на впечатления от поездки влияют не только погодные условия, но и заметно выросшие расходы на проживание, питание и пляжные услуги. Часть отдыхающих уже сравнивает курорт с зарубежными направлениями и отмечает, что ожидала большего уровня комфорта за сопоставимые деньги.

В начале августа в Адлере установилась прохладная для курортного сезона погода. Температура воздуха составляла около плюс 21 градуса, а вода в море прогревалась примерно до плюс 18 градусов. Из-за пасмурного неба и ветра многие предпочитали теплую одежду вместо пляжного отдыха.

Туристы также обращают внимание на стоимость услуг. По их оценкам, поездка на такси между аэропортом и вокзалом может стоить около 800 рублей. За аренду лежака на пляже просят примерно 400 рублей, а за пользование бунгало — от 1500 рублей в час. Некоторые туристы считают, что рост цен оказался более заметным, чем изменения в качестве обслуживания.

Чтобы снизить расходы, часть отдыхающих приходит на пляж со своими зонтами, ковриками и едой, отказываясь от платной аренды и дополнительных покупок на месте. Эксперты связывают ситуацию с высоким спросом на внутренний туризм и сезонным увеличением цен. Однако подобные расходы, по их мнению, могут заставить часть путешественников пересмотреть выбор места для отпуска.