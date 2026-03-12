Туристы в ярости: новые правила отмены отелей оказались ловушкой

Вступившие в силу с 1 марта поправки четко регламентируют возврат предоплаты за гостиничные номера. Однако туристы, бронирующие жилье через сайты-агрегаторы, по-прежнему могут столкнуться с пометкой о невозврате платежа, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно новым правилам, при отмене брони до даты заезда отель обязан вернуть клиенту всю внесенную сумму. Если же турист аннулирует заказ в день прибытия или вовсе не является, гостиница вправе удержать плату только за первые сутки, вернув остаток. Кроме того, номер теперь должен сохраняться за гостем на протяжении 24 часов с расчетного времени. В случае одностороннего отказа отеля предоставить жилье, он обязан полностью компенсировать убытки туристу.

Тем не менее, на многих сервисах бронирования при выборе апартаментов отображается условие об удержании полной стоимости. Эксперт в сфере туризма Николай Мельник разъяснил данное противоречие. По его словам, новые законодательные нормы касаются исключительно непосредственных объектов размещения и не распространяются на посредников.

Специалист пояснил, что при бронировании через агрегатор заключается трехстороннее соглашение. В этом случае посредники действуют на основании индивидуальных договоров с отелями, что позволяет им самостоятельно устанавливать тарифы и условия возврата. Таким образом, правило о полном возврате при отмене за сутки действует только при прямом бронировании через сайт конкретной гостиницы.