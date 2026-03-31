Туристы в Сочи в шоке: то, что заметили рядом с кафе заставило передумать об отдыхе

В Сочи разгорелось обсуждение после публикации о содержании дельфинов в бассейне рядом с заведением быстрого питания. Поводом стала запись в соцсетях, где очевидцы обратили внимание на условия, в которых находятся животные, пишет Лента.ру.

Автор публикации рассказала, что в поселке Лазаревское три дельфина вынуждены находиться в небольшом резервуаре и постоянно перемещаются по кругу. По ее оценке, такое поведение не свидетельствует об активности или игре, а скорее указывает на стресс и неблагоприятную среду. Она также выразила недоумение по поводу того, что подобная практика продолжает восприниматься как допустимая.

Сообщение вызвало широкий отклик: публикация набрала около 800 отметок одобрения и свыше 100 комментариев. Большинство пользователей поддержали позицию автора и выразили обеспокоенность ситуацией. В обсуждениях отмечалось, что посещение подобных мест фактически способствует жестокому обращению с животными. Некоторые комментаторы призвали к закрытию дельфинариев, цирков с участием животных и контактных зоопарков, подчеркивая, что такие форматы развлечений устарели.