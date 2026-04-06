Туристы заполнили Хайнань: чем так привлек китайский курорт россиян

С 15 сентября 2025 года россияне могут находиться в Китае до 30 дней без визы. Об этом пишут Известия .

Уже за первые месяцы 2026 года спрос на поездки вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изначально безвизовый режим планировался на один год, но, по сведениям «Известий», Пекин согласился продлить его.

Хайнань стал фаворитом туристов

Главным направлением для российских путешественников остался остров Хайнань. В 2025 году его посетили более 500 тысяч россиян, что на 120% выше показателей 2024 года. На этот тропический курорт с прямыми авиарейсами приходится примерно 90% всех туров в Китай. Туристов привлекают большие отели, длинные пляжи и круглогодично теплая погода.

При этом стоит учитывать, что местные жители не так активно купаются в море, поэтому шезлонгов у воды может быть недостаточно, а комфортный вход в море зависит от конкретного отеля. Средняя стоимость тура на двоих составляет около 202 тысяч рублей.

Туристические маршруты на материке

На материке самым посещаемым городом остается Пекин, где туристы знакомятся с Запретным городом, храмом Неба и совмещают поездки к Великой китайской стене. Шанхай привлекает историческими кварталами, современными небоскребами и активным шопингом.

В последние годы в маршруты все чаще включают Чэнду с его известным заповедником панд и национальный парк Чжанцзяцзе, знаменитый своими «горами из Аватара», стеклянным мостом и фуникулерами.

Российские города интересны китайским туристам

Китайских туристов в первую очередь привлекают Москва и Санкт-Петербург, города Золотого кольца, а также Иркутск с Байкалом и Мурманск, где можно увидеть северное сияние. Обе стороны активно развивают туристические маршруты, что делает поездки более удобными и насыщенными.