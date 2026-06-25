Туристы жалуются на задержки возврата предоплаты за отмененные брони в Крыму

Туристы, отменившие бронирования в крымских отелях, сообщают о задержках возврата предоплаты. В чате гостиничного комплекса «Ялта-Интурист» одна из жалоб: возврат не подтвержден спустя 10 дней. В то же время есть и успешные случаи — один турист получил деньги через 10 рабочих дней. Администрация отеля поясняет, что стандартный срок возврата — 14 рабочих дней, но из-за перебоев с электричеством и наплыва заявок сроки увеличиваются, передает ncrim.ru .

Проблема не ограничивается одним отелем. В Саках хозяйка базы отдыха не возвращает предоплату почти месяц, ссылаясь на невозможность выехать в город. Туристы пытаются вернуть деньги через чарджбэк или угрожают судом, но это работает только при официальной оплате.

В Ассоциации отельеров Крыма признают, что не все могут вернуть деньги сразу: средства уже потрачены на подготовку к сезону. Однако заверяют, что возврат будет произведен в полном объеме, и обсуждают с правительством механизмы помощи. Многие отели предлагают перенос брони, на что соглашаются 15–20% клиентов.

По данным платформы Travelline, за последние две недели количество бронирований в Крыму сократилось на 61%, а число отмен выросло в 3,5 раза.