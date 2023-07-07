Турки устроили массовую драку с отдыхающим в отеле россиянином

Как сообщает издание «Утро.ру» , среди мужчин развязался нешуточный конфликт. Все из-за того, что сотрудники отеля не оказывали должного обслуживания.

Российские туристы рассказали об инциденте в социальных сетях. По их словам, сначала соседи два раза кидали в россиянина бутылку с водой. После этого он решил обратиться к сотрудникам отеля, которые просто проигнорировали замечание.

В итоге супруга отдыхающего решила вступиться за него, пожаловавшись представителю гостиницы. Тот ответил, что русские заслужили такого отношения к себе. Женщина хотела включить запись видео, но турок чуть ее не ударил. Но россиянин вовремя вмешался, из-за чего началась драка. Она приобрела массовый характер, когда на помощь местному подоспели еще три турка.

Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице, пока полиция разбирает дело.