Турки в Стамбуле более восьми часов мурыжили россиян, не давая взлететь самолету в Екатеринбург

Рейс российского авиаперевозчика «Аэрофлот» в Екатеринбург был задержан в Стамбуле на 8,5 часа. Как следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово, борт должен был сесть еще в 19.50 по местному времени, однако этого не произошло.

В последний час информация в Кольцове обновилась и к настоящему моменту известно, что лайнер прибудет в Екатеринбург лишь в 4:35 в понедельник, 23 октября

Причины задержки рейса SU-631 по маршруту Стамбул — Екатеринбург на данный момент неизвестны. В аэропорту продолжают дежурить встречающие, ожидая посадки самолета из Турции.