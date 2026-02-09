Туркмению назвали страной, ломающей стереотипы и скрывающей богатую культуру

Туркмения, остающаяся загадкой для большинства иностранцев, представляет собой мир контрастов, где древняя история соседствует с футуристической архитектурой, а суровая пустыня — с созданной человеком роскошью. Впечатлениями о поездке в страну СНГ в своем блоге «Дневник Лехи» на платформе «Дзен» поделился путешественник Алексей Куклев.

По его словам, Туркмения часто упоминается в контексте сравнения с КНДР как страна с жесткой изоляцией от внешнего мира и выраженным культом личности правителей.

«Туркмения — это не просто "центральноазиатская КНДР". Это страна-загадка, страна-парадокс, которая заслуживает того, чтобы взглянуть на нее без шаблонов», — отмечает путешественник.

Так, например, наглядной иллюстрацией этой двойственности является столица Ашхабад. Город занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самой большой концентрации зданий из белого мрамора — их здесь более 550.

Одним из самых известных, но уже демонтированных символов эпохи первого президента Сапармурата Ниязова (Туркменбаши) была 75-метровая Арка Нейтралитета с позолоченной вращающейся статуей правителя.

Природная достопримечательность страны — газовый кратер Дарваза в пустыне Каракум, который непрерывно горит уже более 50 лет после того, как в 1971 году его подожгли советские геологи. Это место получило у путешественников и журналистов драматическое название «Врата в преисподнюю».

Туркмения — наследница великой истории. На ее территории находится древний город Мерв — один из старейших центров Великого Шелкового пути, который в XII веке был крупнейшим городом мира, а сейчас входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При этом страна известна своими специфическими правилами. В Ашхабаде в разное время действовали запреты на автомобили черного цвета и остекление балконов, чтобы сохранить единый стерильный облик города.

Каждое второе воскресенье августа вся страна отмечает День туркменской дыни — праздник, учрежденный Туркменбаши для подчеркивания национальной идентичности.

Несмотря на наличие уникальных древних памятников, природных чудес вроде подземного озера Ков-Ата и масштабных проектов вроде «умного города» Аркадаг, Туркмения остается одной из самых закрытых стран мира для путешественников, что только усиливает ее репутацию «центральноазиатской Северной Кореи».

