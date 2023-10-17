Турнир по мини-футболу посвятили в Шатуре памяти погибшего в СВО бойца

Четыре команды мальчиков приняли участие в турнире по мини-футболу, который шатуряне посвятили своему земляку, погибшему в зоне СВО Евгению Смирнову.

На поле в честь памяти отважного человека выходили сражаться юные футболисты из команд: «СКЦ Рошаль», «Олимп» из поселка Мишеронский, «Огонек» из поселка Туголесский Бор и «Легион» из деревни Давыдово.

В результате сыгранных матчей первое место заняли ребята из команда «СКЦ Рошаль». Второе досталось «Легиону», в третье — «Огоньку».

С заслуженными достижениями ребят поздравил глава городского округа Шатура Алексей Артюхин. Он поблагодарил их за красивый детский футбол и отметил, что в зале болели буквально за каждого игрока.

Отдельные слова благодарности руководитель муниципалитета выразил в адрес вдовы бойца Алены Смирновой, которая активно участвует в жизни округа и постоянно поддерживает тех, кто на передовой.