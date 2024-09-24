Турнир по мини-футболу провели в Московской области среди медицинских организаций

В Подмосковье провели турнир по мини-футболу «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ — 2024» среди медицинских организаций, он прошел в рамках развития корпоративной культуры в системе здравоохранения региона. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мероприятие организовала областная организация профсоюза работников здравоохранения России совместно с областным Минздравом, оно прошло в Раменском округе и собрало 11 команд-участников и более 200 гостей. Участие приняли представители Московской областной станции скорой медицинской помощи, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, Домодедовской городской стоматологической поликлиники, а также Жуковской, Дмитровской, Лотошинской и других больниц.

«Поддержать спортсменов приехали исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, представители областного Минздрава, администрации Раменского городского округа, руководители ряда подмосковных больниц, болельщики. Уверена, турнир станет хорошей традицией и будет собирать все больше участников!», — рассказала председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Победителем стала команда Жуковской областной клинической больницы. В тройку лидеров вошли представители Мытищинской областной клинической больницы и областной станции скорой медицинской помощи. Отметим, что турнир прошел при поддержке Банка «ВТБ», администрации Раменского округа и спортивной школы «Сатурн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.