Турнир по смешанным единоборствам OLD GUARD DIVISION Х пройдет в Павловском Посаде

Турнир пройдет на призы главы Павлово-Посадского городского округа Дениса Семенова. Участие в нем примут профессионалы OLD GUARD DIVISION Х. Мероприятие состоится во Дворце спорта «Надежда». Вход свободный. Детальную информацию о турнире рекомендовано искать на официальных источниках:

• странице Лиги в ВК;

• в соцсетях Администрации муниципалитета.

В прошлом году турнир по смешанным боевым единоборствам MMA также проходил в Павлово-Посадском городском округе. Он оставил незабываемые впечатления у зрителей. Более 30 000 человек наблюдали за боями в режиме онлайн. Вспомнить, как это было, можно перейдя по ссылке. Тогда во время приветственного слова Глава муниципалитета Денис Семенов обратил внимание, что посмотреть турнир прибыли многие военнослужащие РФ. Он выразил надежду, что защитники Отечества испытают положительные эмоции.