Туроператор кинул застрявших на Мальдивах россиян без помощи

Около полутора тысяч российских туристов столкнулись с неожиданным кошмаром на Мальдивских островах. Из-за резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке несколько стран закрыли свое воздушное пространство, и вылететь домой у путешественников не получается. Некоторым из них пришлось провести ночь прямо в аэропорту Мале, а туроператор, который должен был решать проблемы, попросту исчез. Об этом приезжие на райские острова рассказали РИА Новости .

Одна из туристок по имени Алена поделилась отчаянной историей. Приобретая пакетный тур, она рассчитывала на надежность и поддержку в непредвиденной ситуации. Но когда грянул кризис, организатор путешествия перестал отвечать на сообщения. Компания не предложила ни еды, ни жилья, ни альтернативных вариантов перелета.

Брошенные путешественники попытались решать проблемы самостоятельно. Но найти доступное жилье в Мале оказалось невыполнимой миссией. По словам Алены, дешевых вариантов практически нет, зато дорогих — полно. Цены на отели кусаются так, что обычный турист хватается за голову. Путешественники мечтали снять квартиру, но и таких предложений не нашлось. В итоге ночь пришлось коротать в терминале аэропорта.

Ситуация осложняется тем, что авиакомпании массово отменяют рейсы. Накануне министр транспорта Турции объявил о масштабной приостановке авиасообщения с рядом стран ближневосточного региона. Это решение аукнулось тысячам туристов по всему миру, включая россиян, которые летели на Мальдивы с пересадками.

Отчаявшиеся соотечественники записали видеообращение к дипломатам, призывая помочь покинуть страну. Мальдивы, которые еще вчера казались раем, сегодня превратились для россиян в золотую клетку, из которой не так просто выбраться.

