«Надо было думать»: в Госдуме раскритиковали застрявших в ОАЭ россиян

Пока тысячи российских туристов и экспатов пытаются выбраться из Объединенных Арабских Эмиратов, где авиасообщение встало на паузу, в Госдуме разгорелась дискуссия о том, кто в этом виноват. Первым с критикой выступил депутат Алексей Журавлев, заявивший Lenta.ru , что россиянам, выбравшим для жизни и отдыха ОАЭ, следовало лучше изучить географию и военную инфраструктуру региона.

Парламентарий напомнил, что на территории Эмиратов дислоцированы две американские базы — авиационная «Аль-Дафра» и морская «Джебель-Али». По его мнению, уезжающим из России следовало заранее просчитать риски и разобраться в «хитросплетениях арабских отношений с соседями». Журавлев также обрисовал мрачную картину происходящего: рейсы отменены, запасов еды осталось на десять дней, а недвижимость, в которую многие вложились, стремительно дешевеет.

«А все потому, что жить и отдыхать собирались вдали от нашей Родины, бросив ее в трудный момент и поставив не на того арабского скакуна», — подчеркнул Журавлев.

Впрочем, коллега Журавлева по нижней палате Светлана Журова поспешила смягчить риторику. Она обратила внимание, что застрявшие в ОАЭ россияне — это не только праздные туристы и инвесторы. Многие оказались в Эмиратах по необходимости: работа, тренировки, подготовка к соревнованиям. Журова напомнила, что ОАЭ долгие годы оставались стратегическими партнерами России, принимали участие в деловых форумах и развивали туристические связи. Сейчас, по ее словам, в затруднительном положении оказались и сами Эмираты, и находящиеся там граждане РФ.

Ситуация обострилась после того, как авиакомпания Emirates объявила о приостановке всех рейсов в Дубай и обратно до особого распоряжения. Пассажиров попросили не приезжать в аэропорт из соображений безопасности. Тысячи россиян, постоянно живущих в ОАЭ или приехавших на отдых, оказались в информационной и транспортной блокаде, не имея возможности ни вылететь, ни повлиять на ситуацию.

Ранее сообшалось, что в Дубае начали экстренно распродавать золото со скидками из-за конфликта в регионе.