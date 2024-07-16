Туроператор заселил купивших тур за 420 тыс. граждан РФ в недостроенный отель на Пхукете
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Туроператор Anex отправил российских туристов в недостроенный отель на тайском Пхукете. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что путешественникам из Новороссийска туристическое агентство обещало пятизвездочный отель, тем не менее система бронирования предусматривала лишь выбор числа звезд, а само место объявлялось только по прибытию.
Отмечается, что в итоге вместо нового Wyndham Garden Naithon Phuket их ожидала стройка — в отеле отсутствовали бассейн, территория, где можно погулять, холл. На протяжении всего отдыха путешественников будило не пение тропических птиц, а звук перфоратора.
Добавляется, что таким же образом пострадали и туристы из Воронежа. Хотя в их случае отель был достроен, тем не менее соседство с клопами и канализационные стоки, выходившие в море, не впечатлили отдыхающих.
На туркомпанию неудавшиеся путешественники подали в суд.