Туроператоры бьют тревогу из-за потери четверти зарубежных маршрутов: что не так с сезоном

По оценке АТОР, предстоящим летом количество стран с прямым авиасообщением из РФ сократится на 25%. Причинами называют сезонные колебания, стоимость топлива и сложную обстановку на Ближнем Востоке, пишет Газета.ру.

Доступных направлений станет заметно меньше

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) подсчитали, что в летний период у путешественников из РФ будет возможность добраться без пересадок в 31–32 иностранных государства. По сравнению с зимними месяцами этот показатель уменьшится на четверть.

В чем причины сокращения перелетов

Специалисты связывают уменьшение числа прямых рейсов за рубеж с тремя основными факторами. Главным называется смена сезонов. Дополнительное влияние оказывают рост цен на топливо и геополитическая ситуация, в частности военный конфликт в регионе Ближнего Востока.

Какие страны остаются в списке

В Ассоциации уточнили, что итоговый перечень направлений зависит от возобновления полетов в Саудовскую Аравию. Сейчас прямая авиасвязь из России сохраняется с Абхазией, Арменией, Белоруссией, Вьетнамом, Таиландом, Грузией, Египтом, Турцией, КНДР, Китаем, Индией, Мальдивами и Марокко.

Какие рейсы исчезли из расписания

В АТОР напомнили, что в летнем графике отсутствуют перелеты на Кубу и в Венесуэлу. С апреля отменили прямое сообщение с Алжиром, а с мая — с Сейшельскими Островами.