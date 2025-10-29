Туроператоры назвали Малайзию лучшим местом для Нового года

Ассоциация туроператоров России включила Малайзию в список наиболее подходящих стран для празднования Нового года. По оценке экспертов, направление выделяется сочетанием стоимости, качества сервиса и разнообразных вариантов отдыха, сообщает Хроника Новостей .

Согласно данным АТОР, туристы могут провести пляжный отдых на острове Лангкави, увидеть современные деловые районы Куала-Лумпура и познакомиться с культурными традициями в Пенанге и Малакке.

С 25 декабря в стране запланирована праздничная программа, включающая ярмарки, карнавальные шествия, фестивальные мероприятия и фейерверки. Авиакомпания Red Wings планирует открыть прямые рейсы из России в Малайзию до конца 2025 года.

