Туроператоры назвали выгодные направления для отдыха при высоком курсе доллара
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Согласно данным сервиса «Слетать.ру», хотя американская валюта достигла курса 84,5 рубля, для жителей РФ пока еще доступны выгодные туры за границу. Об этом сообщает NEWS.ru.
Отмечается, что это, как правило, турпутевки в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд, на Мальдивы и в Шри-Ланку.
Уточняется, что вполне доступны недельный тур в Турцию за 100 тыс. рублей, в конце этого месяца на двоих он будет стоить от 74 тыс. рублей. Цена отдыха в Египте на двоих начинается от 76 тыс. рублей, недельный отдых в Арабских Эмиратах – от 61 тыс. рублей.
Добавляется, что недельный отдых в Катаре на двоих обойдется в сумму от 110 тыс. рублей, в Таиланде – от 127 тыс. рублей, в Шри-Ланке – от 107 тыс. рублей.