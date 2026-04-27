Туроператоры открыли продажи туров в Эмираты, игнорируя запрет Минэка

Российские туроператоры начали продавать путевки в Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на то, что рекомендация Министерства экономического развития, сформированная еще 3 марта, прямо предписывает гражданам воздерживаться от поездок в эту страну, а бизнесу — приостановить реализацию туров. Как убедился корреспондент TourDom.ru 26 апреля, предложения с вылетом из Москвы доступны как на чартерных, так и на регулярных рейсах с заездами начиная с мая, а на летние месяцы их количество значительно возрастает.

Формально запрет на полеты в Эмираты снят Росавиацией, и авиакомпания «Аэрофлот» уже анонсировала рейсы в Дубай и Абу-Даби с 1 июня. Однако позиция регулятора туристической отрасли остается неизменной: список нежелательных для посещения направлений, куда помимо ОАЭ входят Саудовская Аравия, Оман, Катар, Бахрейн и Кувейт, продолжает действовать. По информации издания, туркомпании сознательно идут на опережение, собирая заявки заранее, чтобы сформировать пул клиентов к моменту возможного открытия направления после стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Скорее всего, речь идет о бронированиях с «открытой датой», которые позволят перенести поездку, если к моменту вылета ограничения не будут сняты.

Вице-президент Российского союза туриндустрии и основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов предупредил, что, хотя за нарушение рекомендаций Минэка прямых санкций не предусмотрено, турфирмы обязаны информировать клиентов о существующих ограничениях. В противном случае они рискуют быть привлеченными к ответственности за введение потребителей в заблуждение. На данный момент штраф для юрлиц составляет 50 тысяч рублей, однако уже обсуждается его десятикратное увеличение — до полумиллиона.