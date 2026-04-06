Туров в ОАЭ больше нет: что происходит с поездками на Ближний Восток

Российский союз туриндустрии сообщил о временной остановке продаж туров в Объединенные Арабские Эмираты. Вице-президент организации Юрий Барзыкин пояснил, что решение связано с нестабильной обстановкой на Ближнем Востоке, пишет Лента.ру.

По его словам, на данный момент продажи фактически прекращены, а рынок находится в режиме ожидания дальнейшего развития событий.

Инцидент с участием россиянки

Дополнительную обеспокоенность вызвал случай, произошедший 4 апреля. В результате падения беспилотника в ОАЭ пострадала гражданка России. Об этом проинформировали в российском посольстве в Абу-Даби.

Ситуация усилила осторожность со стороны туроператоров и повлияла на решение о временной приостановке туристических программ.

Какие направления попали под ограничения

Ранее Министерство экономического развития рекомендовало туроператорам временно отказаться от продажи поездок сразу в несколько стран региона. В список вошли ОАЭ, Оман, Кувейт, Бахрейн, Катар и Саудовская Аравия.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока обстановка не стабилизируется.

Рекомендации для туристов

Тем, кто уже находится на территории стран Ближнего Востока, специалисты советуют проявлять повышенную осторожность. Рекомендуется следить за официальной информацией местных властей и российских дипломатических представительств.

Также туристам следует строго соблюдать все предписания и меры безопасности, чтобы минимизировать возможные риски.