Погодные условия вновь затруднили поиски пропавшего Ан-2
Вылетевший на поиски пропавшего Ан-2 вертолет вернулся в аэропорт из-за поземки
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Вертолет Ми-8, отправившийся на поиски пропавшего легкомоторного самолета Ан-2, был вынужден вернуться в аэропорт села Майского из-за сильной поземки. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что несмотря на трудные погодные условия в воздухе, наземная группа продолжает движение в сторону предполагаемого места падения воздушного судна.
Легкомоторный самолет Ан-2 подал сигнал об аварийной посадке 19 декабря, находясь в 160 км от поселка Усть-Камчатск. Авиационное средство следовало по маршруту Мильково – Оссора, но в установленное время экипаж не вышел на связь.
Ан-2 выполнял коммерческий рейс. На борту находились три человека.
19 декабря сообщалось, что спасатели приостановили поиски пропавшего Ан-2 из-за погодных условий. Как отмечал SHOT, поисковую операцию прекратили из-за сильного снегопада и ветра.
Ранее Сергей Лебедев сообщил, что специалисты МЧС добрались на вертолете до точки на Камчатке, откуда, предварительно, Ан-2 подал сигнал бедствий.