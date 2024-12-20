Погодные условия вновь затруднили поиски пропавшего Ан-2

Вертолет Ми-8, отправившийся на поиски пропавшего легкомоторного самолета Ан-2, был вынужден вернуться в аэропорт села Майского из-за сильной поземки. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что несмотря на трудные погодные условия в воздухе, наземная группа продолжает движение в сторону предполагаемого места падения воздушного судна.

Легкомоторный самолет Ан-2 подал сигнал об аварийной посадке 19 декабря, находясь в 160 км от поселка Усть-Камчатск. Авиационное средство следовало по маршруту Мильково – Оссора, но в установленное время экипаж не вышел на связь.

Ан-2 выполнял коммерческий рейс. На борту находились три человека.

19 декабря сообщалось, что спасатели приостановили поиски пропавшего Ан-2 из-за погодных условий. Как отмечал SHOT, поисковую операцию прекратили из-за сильного снегопада и ветра.

Ранее Сергей Лебедев сообщил, что специалисты МЧС добрались на вертолете до точки на Камчатке, откуда, предварительно, Ан-2 подал сигнал бедствий.