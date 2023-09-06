Турпоток Армении показал рекордный уровень

За прошедшие восемь месяцев этого года Армению посетило рекордное число путешественников. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Комитет по туризму республики.

Отмечается, что турпоток за это время составил 1,5 млн туристов.

Добавляется, что этот показатель превысил данные 2019 года на четверть.

Уточняется, что за последний месяц лета в Армении побывали 328 тыс. человек.

Поясняется, что самое большое число путешественников составляют россияне, их доля составила более половины, вторыми стали путешественники из Грузии.