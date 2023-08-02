Турпоток иностранцев в Россию увеличился на 130% за полгода

Поток зарубежных путешественников в Россию за прошедшие полгода увеличился почти до 188 тыс. человек, что на 130% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Уточняется, что две трети иностранцев стали гостями нашей страны за последние три месяца прошедшего полугодия.

Отмечается, что, несмотря на это, показатель все же ниже допандемийных.

Добавляется, что лидерами среди туристов являются китайцы, число визитов которых в нашу страну составило более 31 тыс. человек. Также наблюдался интерес к России у турецких туристов.