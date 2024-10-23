Турпоток в Рязанской области за лето вырос почти на 50%

По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, регион входит в число субъектов РФ с самым большим ростом турпотока. Об этом сообщает 7info.

Он уточнил, что если в целом в России летний турпоток в сравнении с прошлым годом увеличился на 11%, то в Рязанской области – почти на 50%.

По мнению главы региона, это является итогом комплексной работы, которая должна продолжаться. Так, с 2025 года нацпроект будет перезапущен под названием «Туризм и гостеприимство», он становится шире. Там будет предусмотрено создание инфраструктуры, повышение туристической привлекательности, подготовка кадров.

Ранее сообщалось, что жители Рязани стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток во время бархатного сезона.