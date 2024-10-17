Жители Рязани стали чаще выбирать для отдыха Дальний Восток во время бархатного сезона

Теплая осень продлила бархатный сезон текущего года и открыла новые направления для путешествий. Так, среди жителей Рязани в минувшем месяце значительно увеличился интерес рязанцев к Дальнему Востоку. Об этом сообщает 7info.

Уточняется, что турпоток в дальневосточные регионы вырос почти на 30%. Наиболее востребованным регионом в данном направлении стал Приморский край, который принял почти четверть отдыхающих. Также большое количество жителей Рязани посетило Забайкальский край и Амурскую область.

Отмечается, что наиболее динамично растущим регионом год к году стал Камчатский край, куда турпоток из Рязани вырос почти на 50%. Кроме того, наблюдается рост спроса на южные регионы РФ: так, в первый осенний месяц число туристов из Рязани в данном направлении увеличилось почти на 40%. Центром притяжения рязанских туристов стал Сочи.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь определила наиболее популярные у пенсионеров направления для путешествий.