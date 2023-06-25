Турпоток жителей РФ в Турцию в прошлом месяце увеличился почти на 80%

Турпоток жителей РФ в Турцию в минувшем месяце увеличился почти на 80% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщают « Ведомости » со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Уточняется, что в целом он по-прежнему ниже доковидного уровня почти на треть.

Отмечается, что Турцию посетили более 4,5 млн иностранцев, среди которых россияне на первом месте. Общий турпоток в Турцию среди жителей нашей страны составил почти 641 тыс. человек.

Добавляется, что также Турция в прошлом месяце была популярна у немцев и британцев.

Поясняется, что наиболее популярными турецкими городами у россиян в мае стали Анталья и Стамбул.