Турпоток жителей РФ в Турцию в прошлом месяце увеличился почти на 80%
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Турпоток жителей РФ в Турцию в минувшем месяце увеличился почти на 80% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Уточняется, что в целом он по-прежнему ниже доковидного уровня почти на треть.
Отмечается, что Турцию посетили более 4,5 млн иностранцев, среди которых россияне на первом месте. Общий турпоток в Турцию среди жителей нашей страны составил почти 641 тыс. человек.
Добавляется, что также Турция в прошлом месяце была популярна у немцев и британцев.
Поясняется, что наиболее популярными турецкими городами у россиян в мае стали Анталья и Стамбул.