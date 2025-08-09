Туртропы закрыли на горе Ай-Петри из-за мощнейшего пожара, вертолеты таскают воду с пляжей

В Крыму, в районе Ялты, в горно-лесном заповеднике произошёл крупный пожар, который охватил территорию площадью два гектара. Об этом 9 августа сообщила пресс-служба МЧС России.

По информации, полученной из достоверных источников, для ликвидации возгорания задействованы наземные бригады, которые применяют ранцевые огнетушители и специальные устройства, напоминающие хлопушки. В общей сложности в тушении пожара участвуют 150 пожарных.

«Всего на месте работают порядка 150 специалистов и 41 единица техники, в том числе 2 вертолета», – уточняет ведомство в своем телеграм-канале.

В связи с масштабным возгоранием на горе Ай-Петри были временно закрыты туристические маршруты. В данный момент вертолёты доставляют воду с пляжей. По предварительным данным, спасатели уже сбросили не менее 30 тонн воды, но огненная стихия пока не думает отступать.

Как передает корреспондент «Подмосковье Сегодня», на ялтинских пляжах пока все относительно спокойно и без паники. Местным жителям нужна помощь добровольцев, которые могут передвигаться на эндуро и квадроциклах, поскольку местность труднопроходима.

По словам туристов, возгорание произошло сегодня ранним утром. Место пожара находится в пределах Ялтинского горно-лесного заповедника. Ещё вчера они поднимались на Ай-Петри на автомобилях, но сегодня проезд туда ограничен из-за угрозы распространения огня.