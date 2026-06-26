Аналитики сервиса Onlinetours Premium составили рейтинг популярных у россиян зарубежных направлений для летнего отдыха. В топ-5 вошли Турция, Египет, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Исследование оказалось в распоряжении « Ленты.ру ».

На Турцию пришлось 52 процента всех бронирований пятизвездочных отелей на лето. Средний чек на отдых в этой стране вырос на 20 процентов, достигнув 264 тысяч рублей. Египет занял 8 процентов турпотока — стоимость туров осталась на уровне 215 тысяч рублей.

Вьетнам впервые обогнал Таиланд, заняв 10 процентов рынка. При этом средняя стоимость туров во Вьетнам снизилась на 3 процента — до 271 тысячи рублей. Спрос на Вьетнам вырос почти вдвое по сравнению с прошлым годом.