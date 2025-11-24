«Турция была лишь перевалочным пунктом»: детектив раскрыл возможный маршрут пропавших россиянки с сыном

Загадочное исчезновение российской гражданки Дарьи Лучкиной и ее 10-летего сына в Турции приобретает новые подробности. В интервью aif.ru частный детектив Оганес Бабаджанян заявил , что турецкое государство могло быть не конечной целью путешествия, а лишь транзитной страной для 32-летней москвички.

О пропаже Лучкиной и ее несовершеннолетнего сына стало известно 24 ноября, хотя связь с ними прервалась еще 17 октября. По имеющейся информации, женщина с ребенком покинули место временного проживания, не взяв с собой личные вещи.

Бабаджанян считает необходимостью проверить версию о возможном выезде россиянки с сыном за пределы Турции.

«Ее прилет в Стамбул вычислили, скорее всего, по билетам, но оттуда она дальше могла полететь в любую точку мира», — подчеркнул детектив.

Важной деталью расследования стали показания волонтеров, участвующих в поисках. По их данным, в Стамбуле мать с ребенком встречал неизвестный мужчина, который ожидал их на автомобиле.

Близкие пропавшей женщины выдвигают предположение, что Дарья могла стать жертвой мошеннических действий. В то же время родственники отмечают, что ее поведение перед исчезновением не вызывало подозрений.

Ранее сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой выразил уверенность, что его мать с мужем и сестрой живы.