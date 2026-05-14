Турция и Египет вдвоем захватили половину рынка all inclusive: кто еще борется за туриста

Российский рынок отдыха по системе «все включено» сжался до двух главных игроков. Как рассказали «Ленте.ру» в онлайн-сервисе бронирования туров Onlinetours, Турция и Египет вдвоем забирают около половины всего спроса на этот формат.

По словам экспертов, главным бенефициаром роста стал Египет: интерес к египетскому all inclusive взлетел почти на 60 процентов. Турция прибавила скромнее — примерно 10 процентов, однако по абсолютному объему бронирований она по-прежнему остается крупнейшим направлением.

Оставшуюся половину рынка делят между собой Вьетнам, Мальдивы, Россия, Абхазия, ОАЭ и Куба. При этом картина внутри этой группы неоднородна: ОАЭ и Куба теряют позиции, а Вьетнам и Россия, напротив, показывают кратный рост, хотя и с низкой базы. Аналитики резюмируют, что при стабильной доле all inclusive в целом его география неуклонно сужается к турецко-египетской паре, а остальным странам приходится бороться за оставшийся кусок.