Турция обязала авиакомпании предоставлять пассажирам бесплатную услугу

Турецкие авиакомпании обязаны бесплатно предоставлять воду всем пассажирам на борту. Новое правило призвано обеспечить комфорт и здоровье путешественников, особенно в летний период. Об этом также сообщает РИА Новости , цитируя министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.

Теперь на всех рейсах турецких авиакомпаний пассажирам будут бесплатно предлагать воду. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу заявил, что такое распоряжение уже направлено во все авиакомпании через Генеральное управление гражданской авиации.

Согласно новым правилам, каждый пассажир, независимо от продолжительности полета, сможет получить как минимум 200 мл питьевой воды. Министр подчеркнул, что эта мера направлена на повышение комфорта во время полетов, особенно в жаркое время года, и поможет избежать проблем со здоровьем из-за обезвоживания. Он уверен, что это сделает путешествия более приятными для всех.

