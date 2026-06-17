Средний чек на зарубежный отдых этим летом вырос на 13% и составил 194 тысячи рублей. Такие данные приводятся в исследовании Onlinetours, материалы которого оказались в распоряжении « Ленты.ру ».

На Турцию пришлось 47% всех бронирований со средним чеком в 229 тысяч рублей. Египет занял 29% рынка с чеком в 192 тысячи, Вьетнам — 9% (219 тысяч). Таиланд выбрали 7% туристов (165 тысяч), Китай — 3% (198 тысяч). Спрос на Мальдивы вырос на 306%, но доля составила всего 1% (средний чек 420 тысяч). Доля Индонезии — 0,6% (308 тысяч). Данные основаны на анализе более 26 тысяч ранних бронирований туров на лето 2026 года.