Турция выдворила в Казахстан подозреваемого в хищении 1 млрд тенге

Задержанный был объявлен в международный розыск почти 10 лет назад. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Об этом пишет ТАСС .

Стало известно, что Турция выдала Казахстану злоумышленника, которого подозревают в хищении крупной суммы денежных средств. А если быть точным, гражданин К. украл 1 млрд тенге, что в перерасчете на доллары составляет $2,1 млн. Уточняется, что эти деньги должны были быть направлены на строительство объектов социального назначения, в том числе больницы.

На данный момент, согласно полученной информации, подозреваемый уже находится в Казахстане, а именно – в следственном изоляторе Астаны, как пояснил надзорный орган. Помимо срока, задержанному также грозит конфискация имущества.