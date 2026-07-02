Турция за полмиллиона: вице-президент АТОР сказал, сколько на самом деле стоит хороший отдых

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в эфире Радио РБК обрисовал реальный уровень цен на популярных курортных направлениях. По его словам, перелет в ОАЭ на двоих обойдется примерно в полторы тысячи долларов, а сутки в отелях стартуют от 90 до 120 долларов. Сейчас туристы ожидают перехода операторов на блочные контракты, что должно сделать размещение доступнее.

Мурадян также обратил внимание на вопросы безопасности: ряд арабских авиакомпаний уже ввел обязательное страхование пассажиров на весь срок пребывания в стране на фоне ближневосточной напряженности. В АТОР рекомендуют дополнительно оформлять страховку от невыезда на случай возможных эскалаций.

Абсолютными лидерами спроса остаются Турция и Египет, растет интерес к Юго-Восточной Азии. Однако эксперт развеял миф о турецкой дешевизне: по его оценке, пятизвездочный отель на берегу моря стартует от 400–500 тысяч рублей, и это давно не бюджетный вариант.