Туры почти за бесплатно: туроператоры выложили горящие туры за 50 тысяч рублей для россиян

На фоне отмены рейсов в Объединенные Арабские Эмираты туристический рынок Египта предлагает россиянам горящие путевки. Цены на отдых в пятизвездочных отелях Шарм-эль-Шейха опустились до докризисного уровня и стартуют от 55 тысяч рублей, пишет « Турпром ».

В Египте наблюдается волна распродаж туристических путевок, вызванная перераспределением потоков путешественников после отмены авиасообщения с ОАЭ. Страна пирамид остается одним из немногих бюджетных направлений, где, несмотря на общий рост цен в отрасли, сохраняется доступный порог входа.

Согласно данным туристической отрасли, в отличие от многих других популярных локаций, египетский рынок не испытал резкого ценового скачка. Это позволяет отдыхающим находить привлекательные предложения, особенно в сегменте отелей высокого уровня.

Стоимость туров на ближайшие вылеты стартует от 75–80 тысяч рублей на человека. Примечательно, что к середине марта прайс не только не вырос, но и демонстрирует обратную динамику. Эксперты отмечают возможность приобретения путевок по ценам, вернувшимся к показателям, предшествовавшим рыночным потрясениям. Нижняя планка в некоторых случаях опускается до 55–60 тысяч рублей.

Так, на сервисах онлайн-бронирования обнаружено предложение для отдыха в Шарм-эль-Шейхе на 17 марта. В стоимость включено проживание в гостинице категории «пять звезд». Вероятно, на рынок попали так называемые «отказные» туры — места, от которых отказались туристы из-за текущей геополитической обстановки. Тем не менее наличие таких горящих вариантов говорит о стабильности рынка и отсутствии дефицита мест.

В целом для туристов, рассчитывающих на бюджет до 100 тысяч рублей с человека, по-прежнему доступен качественный пляжный отдых. Это выгодно выделяет Египет на фоне других стран, где за аналогичный уровень сервиса приходится платить значительно больше.

Премиальный сегмент также демонстрирует устойчивость. Люксовые отели международных сетей в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе предлагают размещение по цене от 360–370 тысяч рублей. Данный ценовой диапазон остался неизменным, что свидетельствует об отсутствии ажиотажного спроса.

Близость Египта к нестабильным регионам, вероятно, сыграла роль сдерживающего фактора для массового туриста. Путешественники не стали перенаправлять все отмененные бронирования на египетские курорты, что помогло избежать резкого подорожания, характерного для более удаленных и безопасных направлений. В итоге текущая ситуация создала благоприятные условия для тех, кто решил провести отпуск именно здесь.